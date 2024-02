Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Raub und versuchter Raub in Einkaufszentrum in Delmenhorst +++ Tatverdächtige flüchten mit Pkw vom Parkplatz +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein Mann hat am Mittwoch, 14. Februar 2024, gegen 11:50 Uhr, in einem Einkaufszentrum in der Stedinger Straße in Delmenhorst einen versuchten und einen vollendeten Raub begangen. Er stieg auf dem Parkplatz in einen bereitstehenden Pkw und floh vom Tatort. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Im Haushaltswarengeschäft versuchte der Mann zunächst, einer 34-jährigen Frau aus Ganderkesee die in der Hand gehaltene Geldbörse zu entreißen. Auch weil Mitarbeiterinnen des Marktes eingriffen, scheiterte das Vorhaben des Mannes, der in Richtung des Ausgangs flüchtete. Hier traf er auf eine 69-jährige Kundin aus Ganderkesee, der er die getragene Handtasche von der Schulter riss. Die Frau stürzte zu Boden und erlitt Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Der Tatverdächtige flüchtete mit der Handtasche aus dem Markt und stieg auf dem Parkplatz des Marktes über die geöffnete Beifahrertür in einen bereitstehenden Pkw. Dabei soll es sich um ein älteres Modell eines VW Tiguan in der Farbe weiß gehandelt haben. Der SUV entfernte sich auf der Stedinger Straße in nördlicher Richtung vom Tatort.

Wer Angaben zum weißen Pkw und dessen Kennzeichen oder Insassen machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

