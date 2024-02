Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Schwer verletzt wurde am Mittwoch, 14. Februar 2024, gegen 16:00 Uhr, ein Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst.

Der 70-jährige Delmenhorster stand mit einem Kleinwagen auf dem Radweg der Adelheider Straße. In Höhe der Elbinger Straße fuhr er auf die Fahrbahn und wollte dort wenden, um der Adelheider Straße in Richtung Groß Ippener zu folgen. Er missachtete die Vorfahrt eines 60-Jährigen aus der Samtgemeinde Harpstedt, der die Adelheider Straße mit einem Lkw in Richtung Stadtmitte befuhr. Der Lkw prallte frontal in die Fahrerseite des Kleinwagens.

Durch den Verkehrsunfall erlitt der 70-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Sein Kleinwagen musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell