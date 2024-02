Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Transporter brennt auf Autobahn 28 in Delmenhorst aus +++ Anschlussstelle Deichhorst gesperrt

Delmenhorst (ots)

Ein Kleintransporter ist am Mittwoch, 14. Februar 2024, gegen 16:00 Uhr, auf der Autobahn 28 in Brand geraten. Die Anschlussstelle Deichhorst war bis in den Abend gesperrt.

Ein 69-jähriger Mann aus Bremen befuhr mit dem Transporter die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg. Während der Fahrt sah er Rauch aus dem Motorraum aufsteigen, brachte den Transporter in der Anschlussstelle Deichhorst auf der Abfahrt in Richtung Delmenhorst zum Stehen und sich in Sicherheit. Der Kleintransporter fing in der Folge Feuer. Zur Brandbekämpfung rückten 17 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Delmenhorst aus. Sie konnten das nahezu vollständige Ausbrennen des Fahrzeugs aber nicht mehr verhindern. Der 69-Jährige wurde vor Ort in einem Rettungswagen untersucht, galt aber als unverletzt.

Da auch die Fahrbahn und der angrenzende Grünstreifen beschädigt wurden, wird von einem entstandenen Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro ausgegangen. Die Abfahrt war bis zur Bergung des Transporters gesperrt. Die Freigabe erfolgte um 19:00 Uhr.

