Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Sand - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht!

Weisenheim am Sand (ots)

In Weisenheim am Sand wurde ein, in der Bismarckstraße geparkter PKW, im Zeitraum von Freitag, den 24.11.2023, 20:45 Uhr bis Samstag, den 25.11.2023, 09:25 Uhr in Folge eines Verkehrsunfalls an der Fahrzeugfront stark beschädigt. Bei dem geschädigten Fahrzeug handelte es sich um einen grauen VW Golf mit Heidelberger Kennzeichen. Durch den Unfall wurde der gesamte Frontstoßfänger des geschädigten PKW abgerissen. Der Verursacher des Verkehrsunfalls beging Fahrerflucht.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz https://www.polizei.rlp.de/onlinewache oder per E-Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

