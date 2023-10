POL-NE: Einbruchsversuch in der Ulmenallee

Neuss / Grevenbroich / Jüchen (ots) - Zwischen Donnerstag (19.10.), circa 21:45 Uhr, und Freitag (20.10.), circa 07:40 Uhr, hebelten Unbekannte die Hecktür eines geparkten Fahrzeuges an der Düsseldorfer Straße in Neuss auf. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen entwendeten diverse Baumaschinen. Am Freitag (20.10.), circa 22:00 Uhr, stellte ein 29-jähriger Mann sein Fahrzeug an der Memeler Straße in Neuss ab. Als er am ...

