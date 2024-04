LPI-GTH: Berauscht

Ilmenau (ots) - Der Ilmenauer Polizei wurde gestern ein Fall bekannt, in denen sich bislang unbekannte Personen als Ableser für Gas- bzw. Heizungszählerstände ausgaben. In der Joliot-Curie-Straße gelangten eine weibliche sowie eine männliche Person bereits am 19. März 2024, gegen 13.00 Uhr in eine Wohnung einer 85-Jährigen und entwendeten in der weiteren Folge Bargeld in Höhe eines unteren fünfstelligen Eurobetrages. Die Polizei rät dringend: - Bevor Sie Ihre ...

