Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Wohnung

Ilmenau (ots)

Der Ilmenauer Polizei wurde gestern ein Fall bekannt, in denen sich bislang unbekannte Personen als Ableser für Gas- bzw. Heizungszählerstände ausgaben. In der Joliot-Curie-Straße gelangten eine weibliche sowie eine männliche Person bereits am 19. März 2024, gegen 13.00 Uhr in eine Wohnung einer 85-Jährigen und entwendeten in der weiteren Folge Bargeld in Höhe eines unteren fünfstelligen Eurobetrages.

Die Polizei rät dringend: - Bevor Sie Ihre Wohnungstür öffnen, benutzen Sie den Türspion oder die Sprechanlage um zu gewährleisten, dass Sie keinen Fremden die Tür öffnen. - Lassen Sie niemals fremde Personen in Ihre Wohnung. Beachten Sie Aushänge Ihrer Hausverwaltung, ob und wann Zählerstandsablesungen geplant sind. -Gehen Sie gegen aufdringliche Besucher energisch vor, rufen Sie im Zweifelsfall laut um Hilfe und verständigen Sie den Polizei-Notruf unter 110. Da die Täter es in den meisten Fällen hauptsächlich auf Senioren abgesehen haben, empfiehlt die Polizei Ihnen mit Ihren Angehörigen Gespräche zu führen und über diese Masche aufzuklären. Informationen dazu erhalten Sie im Internet unter https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ oder bei der polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

