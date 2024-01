LPI-NDH: Betrüger am Werk - Häufung von Anrufen

Bottendorf (ots) - Am Freitag Abend kehrte der Fußballverein TUS Ziegelroda in das griechische Restaurant Athos in Bottendorf ein. Nach Speis und Trank wollte ein juger Mann der Gemeinschaft trotz Aufforderung das Lokal nicht verlassen. Stattdessen zerstörte der alkoholisierte verschiedene Einrichtungsgegenstände im Wert von ca. 500,00 EUR und urinierte auf die Außentreppe. Noch bevor die Polizei am Ort des Geschehens eintraf und die Personalien des Täters festgestellt ...

