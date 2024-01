Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Randale im Restaurant

Bottendorf (ots)

Am Freitag Abend kehrte der Fußballverein TUS Ziegelroda in das griechische Restaurant Athos in Bottendorf ein. Nach Speis und Trank wollte ein juger Mann der Gemeinschaft trotz Aufforderung das Lokal nicht verlassen. Stattdessen zerstörte der alkoholisierte verschiedene Einrichtungsgegenstände im Wert von ca. 500,00 EUR und urinierte auf die Außentreppe. Noch bevor die Polizei am Ort des Geschehens eintraf und die Personalien des Täters festgestellt werden konnten, verließ er mit zwei weiteren Personen den Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Aussagen zum bislang unbekannten Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Artern unter der Tel. 03466/3610 entgegen.

