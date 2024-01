Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Meerschweinchen ausgesetzt - Polizei bittet um Hinweise

Ellrich (ots)

Wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt die Nordhäuser Polizei nach einem Fund von ausgesetzten Meerschweinchen. Bei frostigen Temperaturen wurden die Tiere in einem Eimer am Straßenrand der Landstraße 1037 zwischen Ellrich und Cleysingen ausgesetzt. Ein Zeuge fand die Meerschweinchen am Donnerstag, kurz nach 17.30 Uhr, und verständigte die Polizei. Zwei der Nagetiere waren bereits verendet. Ein Drittes büxte zunächst aus, konnte aber wieder eingefangen und schließlich an das Tierheim übergeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 03631/960.

