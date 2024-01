Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand auf Dachboden - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 16.15 Uhr im Bereich des Dachbodens eines Mehrfamilienhauses in der Leimbacher Straße zu einem Brand. Ein Zeuge, der die Qualmentwicklung bemerkte, verständigte die Feuerwehr. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Alle Anwohner kehrten anschließend in ihre Wohnungen zurück. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf einen Wert im geringen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0009482

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell