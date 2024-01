Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlaube abgebrannt

Mühlhausen (ots)

Am Nachmittag brannte am Stieg, nahe der Eisenacher Landstraße, eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage nieder. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehr als 10000 Euro beziffert. Die Brandursache ist gegenwärtig noch unklar. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich und der Kriminalpolizei Nordhausen kommen zum Einsatz, um zur Ursache des Brandes zu ermitteln.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell