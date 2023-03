Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahndung nach Taschendiebstahl mit anschließendem EC-Karten-Betrug

Recklinghausen (ots)

Durch bisher unbekannte Tatverdächtige wurde einer Marlerin am 24.01.2023 gegen 12.00 Uhr die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Kurz darauf wurde mit einer in der Geldbörse befindlichen EC-Karte über Bargeld an einem Bankautomaten verfügt. Die Tatverdächtige wurde dabei videografiert. Sowohl der Diebstahl, als auch die Abbuchung am Geldautomaten erfolgten auf der Hülsstraße.

Fotos der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/101249

Hinweise nimmt die Polizei in Recklinghausen unter 0800 2361 111 entgegen.

