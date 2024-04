Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Hungriger Einbrecher in Kellerraum

Auf Fertiggerichte hatte es ein Dieb am Montag oder Dienstag in Giengen a.d. Brenz abgesehen.

Ulm (ots)

Zwischen 15.30 Uhr und 9.45 Uhr war der Unbekannte in dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Biberstraße zu Gange. Wie er dort hinein kam, wissen die Ermittler noch nicht. Dort brach er in ein Kellerabteil ein. Offenbar war der Dieb hungrig und stahl drei Fertiggerichte im Wert von rund 15 Euro. Damit zeigte sich der Unbekannte wohl zufrieden und flüchtete unerkannt. Die Polizei Giengen ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl und sucht nach dem Unbekannten.

