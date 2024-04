Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Zweiräder gestohlen

Aus einem Firmengebäude entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Laichingen zwei Krafträder. Eines davon wurde in der Nähe wieder aufgefunden.

Wie die Polizei berichtet, fand der Einbruch zwischen 18.30 Uhr und 6.30 Uhr statt. Unbekannte hatten die Werkstatt in der Felix-Wankel-Straße aufgesucht und sich zunächst an dem Rolltor zu schaffen gemacht. Das hielt stand, weshalb die Einbrecher die Stahltür zum Gebäude aufhebelten. Bei der Suche nach Brauchbarem stießen die Diebe auf zwei Motorräder. Die nicht zugelassenen und auch nicht fahrbereiten Zweiräder der Marke Husqvarna FC 450 und Sherco Trail im Wert von mehreren tausend Euro schoben die Unbekannten aus der Werkstatt. Mit dem Sherco Trail kamen die Diebe allerdings nicht weit und ließen es in unmittelbarer Nähe zum Tatort zurück. Von dem Husqvarna Motorrad in der Farbe weiß fehlt noch jede Spur. Der Polizeiposten Laichingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07333/950960 entgegen.

