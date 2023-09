Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bahnmitarbeiter bei Reparaturen an einer Oberleitung durch Stromschlag schwer verletzt.

Frankfurt am Main (ots)

Heute Morgen kam es gegen 10 Uhr zu einem Arbeitsunfall bei dem ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn bei Arbeiten an der Oberleitung eines Nebengleises an der Bahnstrecke in Höhe der Isenburger Schneise in Frankfurt am Main einen Stromschlag erlitt. Hierdurch wurde der 59-jährige Mann schwer verletzt und musste in eine Klinik nach Offenbach gebracht werden. Die anderen drei an der Unfallstelle anwesenden Bahnmitarbeiter standen unter Schock und wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei war der Bahnmitarbeiter zur Reparatur an der dortigen Oberleitung eingesetzt, als es aus bisher ungeklärten Umständen zu dem Stromschlag kam. Warum die Oberleitung in dem Bereich trotz der geplanten Arbeiten Strom führte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese hat die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main übernommen. Da sich der Unfall in einem Nebengleis ereignete, kam es im Zugverkehr zu keinen Beeinträchtigungen.

