Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Polizei schnappt berauschte Fahrerin

Am Dienstag fuhr eine Frau mit ihrem Auto unter Drogen bei Achstetten.

Ulm (ots)

Eine 44-Jährige war um 16 Uhr im Ortsteil Oberholzheim in der Bihlafinger Straße unterwegs. Sie fuhr in Richtung Achstetten. Dort führten Polizisten eine routinemäßige Kontrolle durch. Schnell hatten die Beamten den Verdacht, dass die 44-Jährige unter dem Einfluss von Rauschgift stand. Das hatte sie auch gegenüber den Beamten eingeräumt. Die Frau musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Diese wird nun untersucht und soll Aufschluss darüber geben, welche Drogen die 44-Jährige genommen hat. Die Polizeistreife untersagte der Fahrerin die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Ihr Auto musste sie stehen lassen. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die Behörde prüft weitere Maßnahmen gegen die 44-Jährige.

