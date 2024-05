BPOL-KS: Randalierer wirft mit Schottersteinen auf Bundespolizisten

Fulda (ots) - Mit drei Strafverfahren an einem Tag beschäftigte ein 24-Jähriger am vergangenen Sonntag (5.5.) die Bundespolizei in Fulda. Auf frischer Tat erwischt Der junge Mann aus Rumänien drang in die Mitarbeiterräume eines Restaurants am Bahnhof Fulda ein und entwendete dort das Mobiltelefon einer Mitarbeiterin. Beschäftigte des Restaurants erwischten den Mann bei der Tatausführung und verständigten die ...

