Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rentner verlor Geld durch Computersabotage

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag wurde ein älterer Mann in Erfurt Opfer eines Computerbetruges. Der 69-Jährige hatte seinen Computer benutzt, als dieser plötzlich nicht mehr reagierte und eine befremdliche Nachricht auf seinem Bildschirm erschien. Ein unbekannter Täter hatte per Fernzugriff über das Internet ein feindliches Programm auf seinem PC installiert. Dieses suggerierte dem Rentner, dass er für die Freigabe seines Rechners Geld bezahlen müsse. Der Forderung kam er schließlich nach und hinterlegte seine Kreditkartendaten in dem Programm. Der unbekannte Täter nutzte diese Daten, um anschließend fast 1.000 Euro vom Konto des 69-Jährigen abzubuchen. Der Mann erstattete daraufhin Anzeige. Die Polizei warnt: Geben sie niemals sensible Daten (Kreditkartenummern, Zugangsdaten, PINs, TANs) an Unbekannte weiter. Verwenden Sie auf Ihrem PC, Laptop, Tablet oder Handy ein aktuelles Virenschutzprogramm und bestenfalls eine Firewall. Überprüfen Sie Browsereinstellungen, insbesondere hinsichtlich aktiver Inhalte. Öffnen Sie keine E-Mails von unbekannten Absendern. (MO)

