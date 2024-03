Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angriff auf Polizisten

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag griff ein Mann in Erfurt die Polizei an. Gegen 15:00 Uhr hatte ein Streifenwagen den Mann auf der Kreuzung Trommsdorffstraße / Juri-Gagarin-Ring entdeckt. Dieser hielt wahllos Autos an und sprach aggressiv mit dessen Fahrern. Nach einer Flucht des 40-Jährigen leistete dieser bei seiner Fesselung Widerstand. Nur zwei Stunden später kamen die Beamten erneut zum Einsatz. Derselbe Mann pöbelte nun Fußgänger in der Nordhäuser Straße an. Beim Erblicken der Beamten nahm er abgestellte Fahrräder und warf diese auf die Polizisten. Der 40-Jährige wurde erneut unter Widerstand festgenommen. Seine Reise führte ihn in diesem Fall in eine Zelle der Polizei. Erst heute Mittag durfte der Mann den Gewahrsam wieder verlassen. (MO)

