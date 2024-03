LPI-EF: Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Landkreis Sömmerda (ots) - Schwere Beute machten Unbekannte am Mittwoch im Landkreis Sömmerda. Am Abend hatten sie sich zu einer Pumpstation im Bereich Gebesee begeben. Dort brachen sie einen Container auf, um an den darin befindlichen Brunnen zu gelangen. In das Visier der Täter gerieten nicht nur verschiedene Rohre, sondern auch eine mehrere hundert Kilogramm schwere Tauchwasserpumpe. Während die Täter ihre Beute aus dem Brunnen hoben, richteten sie Sachschaden von ...

