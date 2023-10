Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall in Tiefgarage - Unbekannter Fahrzeugführer gesucht

Freiburg (ots)

Emmendingen

Am Freitag, den 06.10.2023, im Zeitraum von 09:45 Uhr bis 13:45 Uhr, kam es in einer Halbtiefgarage in der Metzger-Gutjahr-Straße in Emmendingen zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer fuhr beim Ein-/Ausparken an einen geparkten silberfarbenen Kleinwagen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Sachschadens zu kümmern. Wer Hinweise oder sachdienliche Angaben zum unbekannten Fahrzeugführer und dessen Pkw machen kann wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen unter der Telefonnummer 07641/582-0 in Verbindung zu setzen.

YB /FLZ / Fi

