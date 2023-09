LPI-NDH: Hunde gehen aufeinander los - Herrchen verletzt

Mühlhausen (ots) - Am Kiliansgraben kam es Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Zwei Autos befuhren nebeneinander die Fahrbahn in gleicher Richtung. Als einer der Fahrer ein herannahendes Einsatzfahrzeug unter Nutzung des Martinhorns bemerkte, schaffte dieser Platz und kollidierte mit dem nebenherfahrenden Fahrzeug. Eine 42-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ...

