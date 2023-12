Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Mutter und Tochter mit Messer angegriffen

32-Jähriger in psychiatrischer Einrichtung

Friedberg (ots)

Büdingen: Der Angriff eines 32-Jährigen am Freitagabend in Büdingen, hatte für eine 33-jährige Mutter und ihre 8-jährige Tochter fatale Folgen. Beide befinden sich derzeit mit nicht lebensbedrohlichen Schnittverletzungen in Gießener Krankenhäusern in Behandlung. Ein Haftrichter ordnete für den 32-jährigen dringend Tatverdächtigen die einstweilige Unterbringung in eine psychiatrische Einrichtung an.

Die Mutter und ihre Tochter sowie der 32-jährige dringend Tatverdächtige bewohnen unterschiedliche Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus. Am Freitagabend griff der 32-Jährige die 33-Jährige und das 8-jährige Kind im Hausflur mit einem Messer an. Beide trugen Schnittverletzungen davon - der dringend Tatverdächtige floh nach dem Angriff aus dem Haus. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung der Frau und des Kindes. Im Rahmen der Fahndung konnten Polizisten den 32-Jährigen in Büdingen festnehmen und transportierten ihn ins Gewahrsam der Polizeistation. Während der polizeilichen Maßnahmen griff er Polizisten an, schlug und trat nach ihnen, um aus dem Gewahrsam zu fliehen. Diese überwältigten ihn und stellten ihn einem Arzt einer psychiatrischen Einrichtung vor, der ihn vorläufig zwangsweise einwies. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Gießen wurde der 32-jährige russische Staatsbürger am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der die einstweilige Unterbringung in eine psychiatrische Einrichtung anordnete.

Die Staatsanwaltschaft in Gießen und die Kriminalpolizei in Friedberg ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und dem Tatmotiv dauern an, nähere Informationen hierzu können derzeit nicht veröffentlicht werden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell