Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 12.04.2024: Festnahme in Mehrum

Peine (ots)

Am Abend des 11.04. gegen 22:00 Uhr versuchte ein zunächst unbekannter Mann unter einem Vorwand in ein Haus an der Hauptstraße in Mehrum zu gelangen. Nachdem die 59.jährige Bewohnerin ihn abwies, erschien noch ein weiterer Mann. Der Frau gelang es aber die Tür zu schließen und die Polizei zu alarmieren. Kurze Zeit später konnte ein 33-jähriger Mann nach einem gescheiterten Fluchtversuch festgenommen werden. Nach dem weiteren möglichen Täter wurde, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers gesucht. Die Fahndung läuft weiter. Die Polizei in Peine hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell