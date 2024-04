Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.04.2024.

Salzgitter (ots)

Fahrer eines Pkw beleidigte und bedrohte.

Salzgitter, Lebenstedt, Am Schölkegraben, 10.04.2024, 18:15 Uhr.

Zur Tatzeit war ein 23-jähriger Mann der Fahrer eines Pkw. Dieser hatte sich offensichtlich auf Grund der geringen Geschwindigkeit eines vor ihm fahrenden Fahrzeuges derart echauffiert, dass es zu einer Eskalation gegenüber dem anderen Fahrer, einem 45-jährigen Mann, gekommen war.

Der Verursacher haben seinen Pkw an einer Lichtzeichenanlage vor das Fahrzeug des 45-jährigen Fahrers gestellt und so die Weiterfahrt verhindert. Anschließend habe der Verursacher sein Fahrzeug verlassen und sich in Richtung des Geschädigten begeben. Hier habe er gegen eine Fahrzeugscheibe geschlagen und den 45-jährigen Mann beleidigt und bedroht.

Anschließend setzte der Tatverdächtige seine Fahrt fort. Hierbei beachtete er an einer Kreuzung nicht das für ihn geltende Rotlicht einer Lichtzeichenanlage.

Die Polizei konnte den Fahrer identifizieren und an seiner Wohnanschrift antreffen. Ermittlungen der Beamten ergaben, dass er sich mit seiner Fahrerlaubnis noch in der Probezeit befand. Die Fahrerlaubnisbehörde wird nun die Geeignetheit des Mannes prüfen. Gegen den Mann wird wegen Beleidigung, Bedrohung und wegen eines Rotlichtverstoßes ermittelt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell