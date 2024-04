Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 11.04.2024- Verkehrsunfall durch Vorfahrtsverstoß

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, L 615, 10.04.24, 14:05 Uhr

Eine 19-jährige Wolfenbüttelerin befuhr am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr mit ihrem VW die L 615 aus Salzgitter-Thiede kommend und beabsichtigte die Auffahrt zur A 36 in Richtung Braunschweig zu befahren. Beim Linksabbiegen übersah sie im Einmündungsbereich den bevorrechtigten 36-jährigen mit seinem Seat, welcher die L 615 aus Wolfenbüttel in Richtung Salzgitter-Thiede befuhr.

Sowohl die Unfallverursacherin, als auch ihre Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum Wolfenbüttel gebracht.

Der 36-jährige Unfallbeteiligte wurde augenscheinlich nicht verletzt, aber aufgrund des Unfallgeschehens vorsorglich zur Überprüfung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt 16000 EUR geschätzt. Zudem wurde bei dem Unfall noch ein am Straßenrand befindliches Verkehrszeichen beschädigt.

Die Fahrbahn musste zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell