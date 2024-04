Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 10.04.2024: Zeugenaufruf nach Einbruch in Fahrradgeschäft - hoher Schaden

Peine (ots)

In der Nacht vom 04.04. auf den 05.04. ist in ein Fahrradgeschäft in der Vechelder Kolpingstraße eingebrochen worden. Mutmaßlich mehrere bislang unbekannte Täter haben über einen längeren Zeitraum eine Vielzahl von Fahrrädern, hauptsächlich E-Bikes, aus dem Geschäft gestohlen. Aufgrund der umfangreichen Beute geht die Polizei davon aus, dass mindestens ein Klein-LKW, evtl. auch mehrere Transporter zur Tat genutzt worden sind und die Täter mehrere Stunden beschäftigt waren. Die Polizei in Peine bittet Zeugen, die entsprechende Fahrzeuge oder andere auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 05171-9990 zu melden.

