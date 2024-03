Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einige Verstöße bei Verkehrskontrolle

Lahnstein (ots)

Am Vormittag des 21.03.2024 fand in Niederlahnstein eine stationäre Verkehrskontrolle statt. Dabei wurden acht Fahrzeugführer festgestellt, die verbotswidrig ein Handy nutzten, ein Verkehrsteilnehmer war nicht angeschnallt und ein weiterer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Diesem wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein zunächst sichergestellt. Die PI Lahnstein kündigt zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr weitere Kontrollen im Stadtgebiet an.

