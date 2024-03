POL-PDKO: Pressemeldung PI Andernach, Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Andernach für das Jahr 2023

Kobern-Gondorf (ots) - Am 19.03.2024 kam es gegen 07:50 Uhr auf der L 122 zwischen der Ortschaft Dreckenach und Kobern-Gondorf zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine junge Fahrerin befuhr mit ihrem Smart die L 122 in Richtung Kobern-Gondorf. In einer Linkskurve kam ihr nach eigenen Angaben ein orangener LKW mit Anhänger entgegen, welchem sie ausweichen musste und dadurch ins Schleudern kam. ...

