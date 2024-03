POL-PDKO: Brand eines Hauses in Karbach

Lahnstein (ots) - Am 18.03.2024, gegen 09:20 Uhr, kam es in der Straße Westallee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Nach ersten Erkenntnissen übersah der PKW-Fahrer beim Abbiegevorgang den entgegenkommenden und bevorrechtigten Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer wurde beim Verkehrsunfall leichtverletzt und kam zur Versorgung in ein Koblenzer Krankenhaus. Am Fahrrad sowie am beteiligten PKW ...

mehr