FW Hennef: B 3 Gebäude in Geistingen

Alarmierungszeit: 22.02.2024, 03:10 Uhr

Einsatzort: Hennef Geistingen, Kurhausstraße Stichwort: B 3, Gebäude (Zimmerbrand) Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jürgen Mons Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit den Löscheinheiten Hennef und Söven Anzahl Einsatzkräfte: insgesamt 42

Zu einem Zimmerbrand im 1. OG eines Mehrfamilienhauses in der Kurhausstraße wurde die Feuerwehr Hennef in den Nachtstunden des 22.02.2024 alarmiert. Ein Stromkabel im Bereich des Herdes der Küche war verschmort und verursachte eine Rauchentwicklung in der Wohnung. Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr hatten die Bewohner - ein Geschwisterpaar nebst Kleinkind (männlich) und Hund - das Gebäude bereits verlassen. Ebenso verließen viele Bewohner mit weiteren Haustieren das Objekt, als sie die anrückende Feuerwehr bemerkten.

Zur Brandbekämpfung und Erkundung ging ein Trupp unter Atemschutz und mit Löschgerät ausgestattet vor. Es wurde ein Rauchschutzvorhang installiert. Dann schaltete die Feuerwehr den Strom in der Brandwohnung ab. Dadurch waren keine weiteren Löschmaßnahmen erforderlich. Die Wohnung würde dann überdruckbelüftet und per Wärmebildkamera kontrolliert. Verletzt wurde bei dem Ereignis niemand. Die Wohnung ist aber für zumindest 24 Stunden unbewohnbar. Die Geschwister kommen mit Anhang bei deren Eltern an anderer Stelle in Hennef unter. Die Feuerwehr Hennef war mit insgesamt 42 Einsatzkräften und den Löscheinheiten Hennef und Söven vor Ort. Einsatzleiter war Brandoberinspektor Jürgen Mons.

