Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Friseursalon- Zeugensuche

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

In einen Friseursalon in der Straße "In der Aue" drangen ein oder mehrere Personen gewaltsam ein. Um in das Gebäudeinnere zu gelangen wurde eine Schaufensterscheibe zerstört. Anschließend entwendeten der oder die Täter Bargeld in Höhe eines unteren zweistelligen Eurobetrages sowie einen Föhn der Marke "Dyson". Neben dem Beuteschaden entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen gestern, 17.15 Uhr und heute, 08.30 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0337470/2023) entgegen. (jd)

