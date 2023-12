LPI-GTH: Angefahren

Gotha (ots) - Einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit nutzten ein oder mehrere Unbekannte und entwendeten bei einer Veranstaltung in der Goldbacher Straße die Handtasche einer 23-Jährigen. Heute, in der Zeit zwischen 01.20 Uhr und 01.30 Uhr entnahmen der oder die Täter Bargeld in Höhe von ungefähr 70 Euro. Die Handtasche konnte im Umfeld der Veranstaltung wieder aufgefunden werden. Hinweise nimmt die Polizei Gotha ...

