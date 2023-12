Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handtasche entwendet- Zeugensuche

Gotha (ots)

Einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit nutzten ein oder mehrere Unbekannte und entwendeten bei einer Veranstaltung in der Goldbacher Straße die Handtasche einer 23-Jährigen. Heute, in der Zeit zwischen 01.20 Uhr und 01.30 Uhr entnahmen der oder die Täter Bargeld in Höhe von ungefähr 70 Euro. Die Handtasche konnte im Umfeld der Veranstaltung wieder aufgefunden werden. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0337070/2023) entgegen. Die Polizei weist nochmals darauf hin: Achten Sie vor allem im Gedränge auf Ihre Tasche, tragen Sie sie mit der Verschlussseite dem Körper zugewandt. Taschendiebe sind häufig "professionell" agierende Täter, die sich größere Menschenmengen für ihr Vorhaben zu Nutze machen.

Sollten Sie dennoch Opfer eines Taschendiebstahles werden, kontaktieren Sie umgehend die Polizei. Lassen Sie außerdem Geld- oder Kreditkarten unter der Rufnummer 116 116 sperren. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie unter https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/ oder bei der polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell