Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR, (go), K 449, WIENSEN/BODENFELDE, Montag, der 09.10.2023, 17:30 Uhr. Ein 60 jähriger PKW Fahrer aus Wesertal befuhr die K449 aus Wiensen kommend in Richtung Bodenfelde. In einer Kurve geriet er, durch die nasse Fahrbahn, ins Schleudern und kam im Graben zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

