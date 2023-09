Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach Ankündigung einer Straftat

Dormagen (ots)

Nachdem am Montag (25.09.) ein 15-jähriger Kölner, der eine Schule in Dormagen Hackenbroich besucht, in einer Chatgruppe eine Straftat angekündigt hatte, traf die Schule Maßnahmen gegen den Kölner.

Am Mittwoch (27.09.) erhielt die Polizei dann Kenntnis von dem Sachverhalt und nahm umgehend die Ermittlungen auf. Der Kölner hatte in einem Chat eine Amoktat angekündigt. Ein 14-jähriger Dormagener hatte ihm dazu dann auch noch eine Art Rangliste mitgeteilt.

Der 15-Jährige konnte am Mittwoch durch die Polizei ermittelt und angetroffen werden. Er wurde zur weiteren Sachverhaltsklärung zu einer Polizeiwache gebracht, wo weitere polizeilichen Maßnahmen auf ihn warteten.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten bei dem Jugendlichen zwei Gegenstände aufgefunden werden, die Waffen ähneln, aber nicht als solche geeignet sind. Während der Ermittlungen konnte sich der Verdacht auf die Tat nicht weiter erhärten, sodass der Jugendliche nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde.

Die Ermittlungen, welche beim Kriminalkommissariat 25 in Dormagen geführt werden, dauern an.

