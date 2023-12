LPI-GTH: Sachbeschädigung

Gotha (ots) - Heute Mittag befuhr ein 74-jähriger Fahrer eines Dacia die August-Creutzburg-Straße in Richtung Coburger Platz. Hierbei übersah der Mann offenbar einen über einen Fußgängerüberweg die Fahrbahn querenden 67-Jährigen. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

