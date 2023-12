Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike entwendet- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich in der Zeit zwischen gestern, 18.00 Uhr und heute Morgen, 07.50 Uhr widerrechtlich in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Amrastraße. Hier wurden die Türen mehrerer Kellerabteile gewaltsam geöffnet und ein E-Bike der Marke "Specialized" im Wert von rund 2.000 Euro entwendet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0337541/2023) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell