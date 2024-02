FW Hennef: Verkehrsunfall avanciert zur aufwendigen Personensuche

Hennef (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Hennef-Stoßdorf zu einem Kellerbrand. Um 1:23 Uhr wurden die Einheiten Hennef und Söven nach dem Alarmstichwort "B3-Gebäude" in die Heidestraße nach Stoßdorf alarmiert. Vor Ort brannten unter anderem Autoreifen in einem Kellerverschlag. Von der Feuerwehr mussten zwei Personen aus dem Gebäude gerettet ...

