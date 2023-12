Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Mann stirbt bei Wohnungsbrand

Hennef (ots)

Alarmierungszeit: 10.12.2023, 08:45 Uhr

Einsatzort: Hennef Bierth

Stichwort: B 3, Menschenleben in Gefahr, Alarmstufenerhöhung auf B 4

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jürgen Mons

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit den Löscheinheiten: Uckerath, Stadt Blankenberg, Happerschoß und Hennef

Anzahl Einsatzkräfte: insgesamt 68

__________________________________________________________________

Zu einem verheerenden Schadenfeuer kam es am Vormittag des 10.12.2023 in Hennef - Bierth. Leider verstarb bei dem Brandereignis der 66jährige Bewohner der Brandwohnung.

Die ersten Kräfte der Feuerwehr Hennef wurden gegen 8:45 Uhr mit dem Stichwort "B 3, Menschenleben in Gefahr" alarmiert. Noch während der Anfahrt der ersten Einheiten gab die Leitstelle durch, dass es lt. Rückmeldung von Anwohnern eine Verpuffung einer Gasflasche in der betroffenen Wohnung gegeben haben könnte.

Der Einsatzleiter ließ daher noch während seiner eigenen Anfahrt die Alarmstufe auf "B 4" erhöhen. Neben den originär zuständigen Einheiten Uckerath und Stadt Blankenberg wurden daher weitere Kräfte aus Happerschoß und Hennef zum Einsatzort beordert. In Teilen des Stadtgebietes waren die Sirenen zu hören.

Die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwehr fanden eine stark verrauchte Wohnung vor. Der mit Atemschutzgerät und C-Rohr ausgestattete Angriffstrupp verschaffte sich Zugang zur Brandwohnung im Dachgeschoss und fand direkt hinter der Eingangstüre den leblosen 66jährigen Bewohner vor. Der Mann wurde sofort aus der Wohnung ins Freie getragen. Leider kam für ihn sämtliche Hilfe zu spät. Der Feuerwehrarzt der Feuerwehr Hennef stellte seinen Tod fest.

Die Wohnung wurde sofort nach weiteren Bewohnern abgesucht. Eine 65järige Frau hatte die Wohnung bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen können und befand sich nicht mehr in der Wohnung. Sie wurde u.a. durch Rauchgase verletzt und per Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Weitere Menschen befanden sich nicht mehr in der Wohnung. Gebrannt hatte es in einem Wohnraum der Wohnung in der Umgebung eines Schreibtisches. Hier erfolgte die Brandbekämpfung schnell mittels des mitgeführten C - Rohres.

In der Wohnung fand die Feuerwehr 2 Flaschen medizinischen Sauerstoffes vor. Die eine Flasche war völlig unversehrt. Die andere Flasche war durch den Brandrauch verrußt. Der Druckkörper beider Flaschen waren aber intakt. Ob die Sauerstoffflaschen ursächlich waren oder zur Brandausbreitung beigetragen haben, ist der Feuerwehr nicht bekannt. Experten der Polizei werden dazu die Ermittlungen aufnehmen. Die Gasflaschen werden jedenfalls für mindestens 24 Stunden zur Kühlung in ein Wasserfass gelegt.

Weiterhin wurde die Brandwohnung per Wärmebildkamera nach Glutnestern abgesucht. Teile der Wandverkleidung wurden geöffnet und kontrolliert. Es ergaben sich dazu keine Erkenntnisse. Ferner wurde die Wohnung überdruckbelüftet.

Eingesetzt wurde ein C - Rohr im Innenangriff. Ein weiteres C - Rohr wurde in Bereitstellung vorgehalten.

Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein verschachteltes Gebäudeensemble. Neben der Brandwohnung gibt es 6 weitere Wohnungen sowie Werkstätten. Alle Wohnungen bzw. Werkstätten wurden aufgesucht. Die Feuerwehr schaffte sich - soweit erforderlich - Zugang zu allen Gebäudeeinheiten.

Neben den beiden Bewohnern der Brandwohnung gab es 4 weitere Bewohner anderer Wohnungen. Diese blieben unverletzt und wurden vom Rettungsdienst in Zusammenarbeit mit dem Notarzt aus Troisdorf sowie dem Feuerwehrarzt betreut.

Das gesamte Objekt ist mindestens 1 - 2 Tage nicht bewohnbar, so dass die 4 Bewohner vom Ordnungsamt anderweitig untergebracht werden.

Gegen 10:10 Uhr war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr Hennef war mit den Einheiten Uckerath, Stadt Blankenberg, Happerschoß und Hennef und insgesamt 68 Einsatzkräften vor Ort. Einsatzleiter war Brandoberinspektor Jürgen Mons. (tv)

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell