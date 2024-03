POL-PDKO: PI Andernach, Sachbeschädigung durch Graffiti und Schmierereien, 28.02.24, 20 Uhr - 29.02.24, 08 Uhr

Lahnstein (ots) - Am Samstag, den 16.03.2024, gegen 19.00 Uhr, wurde der Polizei Lahnstein eine gegenwärtige Unfallflucht in der Adolfstraße in Lahnstein gemeldet. Der Unfallverursacher kam aus der Gymnasialstraße und missachtete die Vorfahrt des bevorrechtigten PKW in der Adolfstraße. Es kam zum Zusammenstoß ...

