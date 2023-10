POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Uslar (ots) - Uslar (ke) Neuhäuser Straße, 19.10.2023, 17:00 Uhr Ein 21-jähriger Transporter-Fahrer aus Uslar befuhr mit seinem Fahrzeug die Neuhäuser Straße. In Höhe der Schmachtstraße fuhr er auf die verkehrsbedingt haltenden PKW einer 49-jährigen aus Bovenden und eines 21-jährigen aus Seeburg auf. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Bauhof wurde informiert. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 23.000 EUR. Rückfragen bitte an: ...

mehr