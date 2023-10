Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am Donnerstag, 19.10.2023, wurde gegen 23:15 Uhr in der Mühlenbergstraße ein Pkw von einer Funkstreifenbesatzung angehalten und kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der 34-jähriger Einbecker unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergibt über 0,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

