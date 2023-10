POL-NOM: Trunkenheit im Verkehr

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Unter dem Pferdestiege, Donnerstag, 03.00 - 03.30 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Unbekannte können fliehen. Unbekannte Personen konnten am Donnerstag gewaltsam in ein Schnellrestaurant gelangen. Gegen 03.20 erhielt die Polizei Northeim durch Zeugen (Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma) Kenntnis, dass die Alarmanlage in dem ...

mehr