Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung durch Einsatz von Versprühen einer unbekannten, übelriechenden Substanz

56329 Sankt Goar, Herrstraße 81 (ots)

In den frühen Morgenstunden des 11.03.2024 versprühte ein bisher unbekannter Täter sowohl im Innern eines Geschäfts-/Wohnhauses, als auch in einem geparkten PKW eine übel riechende Substanz. Es wurden hierbei 4 Personen verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise erbeten an die zuständige Polizei Boppard.

