POL-WI: Jugendliche sexuell belästigt und Widerstand geleistet +++ Auseinandersetzung im Nachgang von Fußballspiel +++ Einbrecher zugange +++ Ferrari gestohlen +++ Fußgängerin verletzt - Unfallflucht

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Jugendliche sexuell belästigt und Widerstand geleistet, Wiesbaden-Biebrich, Im Schlosspark, 14.10.2023, 23.15 Uhr bis 23.20 Uhr,

(pl)Ein 19-jähriger Mann hat am Samstagabend im Biebricher Schlosspark zwei 16 und 17 Jahre alte Mädchen sexuell belästigt und anschließend Widerstand geleistet. Die drei sich bekannten Personen waren gegen 23.15 Uhr mit Freunden im Schlosspark unterwegs, als der 19-Jährige die beiden Mädchen in Höhe des Sees unsittlich berührt haben soll. Anschließend sei er davongegangen. Die daraufhin verständigten Polizeikräfte konnten den jungen Mann schließlich im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Erich-Ollenhauer-Straße antreffen. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der 19-Jährige unkooperativ und aggressiv. Ihm wurden Handfesseln angelegt und er kam zwecks weiterer Maßnahmen mit zur Dienststelle. Hier setzte der Heranwachsende sein aggressives Verhalten weiter fort und widersetzte sich den erforderlichen Maßnahmen. Da sich der Festgenommene offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes einer Fachklinik überstellt. Von den eingesetzten Polizeikräften wurde durch die Widerstandshandlung niemand verletzt.

2. Auseinandersetzung im Nachgang von Fußballspiel, Mainz-Kastel, Jakob-Schick-Straße, 15.10.2023, 14.30 Uhr,

(pl)Im Nachgang eines Fußballspiels kam es am Sonntagnachmittag auf dem Sportplatz in der Jakob-Schick-Straße in Mainz-Kastel zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Die handfeste Auseinandersetzung, bei welcher ein 30-jähriger Spieler verletzt worden ist, ereignete sich gegen 14.30 Uhr im Bereich der Umkleiden. Der Verletzte wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt und im Anschluss wieder entlassen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 30-Jährige mit einem 27-jährigen Gegenspieler und einer weiteren Person in Streit geraten, was dann in Handgreiflichkeiten ausuferte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Das 2. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen zum Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

3. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 13.10.2023 bis 15.10.2023,

(pl)Zwischen Freitag und Montag waren in Wiesbaden Einbrecher zugange. In einem Mehrfamilienhaus im Klagenfurter Ring brachen Unbekannte am Freitag zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr in eine Wohnung ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwenden zwei hochwertige Armbanduhren sowie diverse Winterjacken. Einen Tag später wurden in der Traunsteiner Straße in Delkenheim sowie im Siebenmorgenweg in Kostheim zwei Einfamilienhäuser von Einbrechern heimgesucht. In Delkenheim schlugen die Täter zwischen 16.30 Uhr und 21.15 Uhr zu und erbeuteten Schmuckstücke. Beim Einbruch in Kostheim, der sich zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr ereignete, gingen die Unbekannten hingegen offensichtlich leer aus. Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag verschafften sich Einbrecher durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten einer Firma in der Adelheidstraße, brachen das Geldfach eines Kaffeeautomaten auf und ließen Münzgeld mitgehen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Ferrari gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustraße, 13.10.2023, 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Freitagvormittag in der Rheingaustraße einen älteren Ferrari gestohlen. Der Geschädigte hatte seinen weißen Ferrari, Modell Mondial, Baujahr 1984, gegen 10.00 Uhr am Straßenrand abgestellt. Als er gegen 11.00 Uhr zurückkam, war der Sportwagen mit dem amtlichen Kennzeichen WI-FE 110H verschwunden. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Fußgängerin verletzt - Unfallflucht,

Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, 15.10.2023, 17.25 Uhr,

(pl)In der Äppelallee wurde am Sonntagnachmittag eine 49-jährige Fußgängerin bei einer Unfallflucht verletzt. Die 49-Jährige wollte gegen 17.25 Uhr in Höhe der Hausnummer 19 vom Schlosspark kommend die Äppelallee in Richtung Bahnübergang überqueren. Hierbei wurde sie unmittelbar vor der Verkehrsinsel von einem Pkw erfasst, der in Richtung Kasteler Straße unterwegs war. Die verletzte Fußgängerin wurde vor Ort medizinisch behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Da sich der Autofahrer unerlaubt vom Unfallort entfernte, ermittelt nun die Polizei. Bei dem mit zwei Männern besetzten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Dacia Dokker mit slowenischem Kennzeichen gehandelt haben. Laut einem Zeugen soll ein Autoinsasse etwa 50 Jahre alt sowie schlank gewesen sein und eine "gute Handwerkerbräune" sowie graue Haare gehabt haben. Ob es sich hierbei um Fahrer oder Beifahrer gehandelt habe, konnte jedoch nicht gesagt werden. Weitere Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls sowie hinweisgebende Personen werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

6. Kontrollen innerhalb der Waffenverbotszone, Wiesbaden, 12.10.2023 bis 15.10.2023,

(pl)In den vergangenen Tagen wurden innerhalb der Waffenverbotszone mehrere Kontrollen durchgeführt. Am Donnerstagabend kontrollierte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit der Stadtpolizei zwischen 23.00 Uhr und Mitternacht insgesamt 16 Personen. Hierbei wurden zwei Verstöße festgestellt und durch die Stadtpolizei aufgenommen. Auch am Samstagabend waren die Polizeikräfte gemeinsam innerhalb der Waffenverbotszone unterwegs und führten 13 Personenkontrollen durch, wobei ein Schlagring aufgefunden und sichergestellt wurde. Bei Kontrollen am Sonntagabend konnten erfreulicherweise keine Waffen, gesetzlich verbotene Gegenstände oder andere gefährliche Gegenstände, deren Mitführen in der Waffenverbotszone untersagt ist, feststellt werden. Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig im Wiesbadener Stadtgebiet präsent sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

