Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Autobahnpolizei +++Betrunken gegen Sperranhänger gefahren+++

Wiesbaden (ots)

1. Betrunken gegen Sperranhänger gefahren, Wiesbaden, Bundesautobahn 643, Montag, 09.10.2023, 23:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein betrunkener Mann gegen einen Sperranhänger einer Baustellenabsicherung gefahren und hat sich dabei verletzt. Der 36-Jährige fuhr mit einem Audi auf der rechten von zwei Fahrspuren von der Schiersteiner Straße kommend geradeaus auf die Autobahn in Richtung Mainz. Kurz hinter dem Autobahnbeginn waren Vorwegweiser und Sperranhänger für eine Kurzbaustelle aufgebaut, die weithin leuchtend sichtbar waren. Trotzdem prallte der Autofahrer gegen einen Sperranhänger auf dem rechten Fahrstreifen, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf die linke Fahrspur kippte. Bei der Kollision wurde der 36-Jährige verletzt, weshalb ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus brachte. Da der Mann erheblich nach Alkohol roch, ließen die Beamten noch einen Alkoholtest durchführen, welcher einen Wert von über 1, 8 Promille anzeigte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die von einer Streife im Krankenhaus überwacht wurde. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten dort ebenfalls sicher. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sperrte die Autobahnpolizei die A 643 in Richtung Mainz. Der Sachschaden wird auf knapp 40.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell