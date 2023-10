Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher entwendeten Ford Transit aus Lagerhalle +++ Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht +++ Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher entwendeten Ford Transit aus Lagerhalle, Mainz-Kastel, Lorenz-Schott-Straße, 09.10.2023, 20.15 Uhr bis 10.10.2023, 06.40 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag haben Einbrecher aus einer Lagerhalle in der Lorenz-Schott-Straße in Mainz-Kastel einen Ford Transit gestohlen. Die Täter verschafften sich zwischen 20.15 Uhr und 06.40 Uhr Zutritt zur Halle und entwendeten hieraus den weißen Kastenwagen mitsamt den darin befindlichen Werkzeugen. An dem Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-KK 445 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Erlkönigweg, 10.10.2023,

(pl)Im Erlkönigweg wurde im Verlauf des Dienstags ein Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Wohnhaus ein, ergriffen dann aber offensichtlich die Flucht, ohne etwas entwendet zu haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen, Wiesbaden, Kellerstraße, Johannes-Maaß-Straße, 07.10.2023 bis 10.10.2023,

(pl)In Wiesbaden hatten es Autoaufbrecher zwischen Samstag und Dienstag bei mindestens zwei geparkten Fahrzeugen auf Fahrzeugteile abgesehen. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu den Innenräumen eines Mini Coopers und eines 3er BMW und bauten anschließend das Entertainment-System aus. Die betroffenen Pkw waren im Bereich Kellerstraße und Johannes-Maaß-Straße abgestellt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell