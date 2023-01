Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Traktordiebstahl nach Einbruch

Enspel (ots)

In der Nacht vom 30.12 auf den 31.12.2022, im Zeitraum von 19.00 - 08.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter eine abgeschlossene Reiterstube in Enspel aufgebrochen. Hier wurden die Fahrzeugschlüssel eines Traktors und anschließend der Traktor selbst entwendet. Am Morgen des 31.12.2022 konnte der Traktor unbeschädigt auf einem Waldweg zwischen Nistertal und Hardt aufgefunden werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerburg zu melden.

